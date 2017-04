Billie Lourd in zevende seizoen AHS

Over het precieze personage dat Lourd zal gaan spelen is nog niets bekend gemaakt. Het enige dat de makers van American Horror Story wilden verklappen is dat het verhaal zich afspeelt vlak na de recente Amerikaanse verkiezingen.

De 24-jarige Lourd is de dochter van de in december overleden actrice Carrie Fisher en debuteerde op televisie in de serie Scream Queens. Samen met haar moeder zal Lourd eind 2017 te zien zijn in de nieuwe Star Wars: The Last Jedi. Ook speelt ze samen met Kevin Spacey en Emma Roberts in de film Billionaire Boys Club, die ook eind 2017 te zien zal zijn in de bioscopen.