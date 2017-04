Temptation-Jolien plaatst cryptisch bericht

Jolijn plaatste een bericht op social media vanwege de verjaardag van Herbert. "Herbert ik wens je een gelukkige verjaardag, dat het beste jou pad mag kruisen. Je bent/was niet enkel mijn partner maar ook mijn beste vriend, hoe dan ook zal ik er altijd voor u zijn!", schrijft ze op Instagram. Hierop is ze samen met hem te zien.

Het vervolg in de post doet weer vermoeden dat het wellicht tóch goed zit tussen de twee. "People, don't judge on what you see, you have to know the whole story. At the end everything comes all right. #nohate #dontjudge #mensenmakenfouten #mensenveranderen #mensenvergeven #forgiveusjesus."

De reünie tussen Jolien en Herbert kende donderdag op Temptation in ieder geval zeker geen positieve uitkomst. Toch neemt ze het in de Instagram-post voor hem op.