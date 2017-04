Yes-R dacht dat succes oneindig was

"Je komt van niks, je bouwt wat op, je bent de hotste allertijden, en dan wordt het ietsje minder", omschrijft Yes-R, de artiestennaam van Yesser Roshdy, zijn vluchtige hitcarrière. "Mijn piek duurde van 2005 tot 2010. Vanaf Leipe mocro flavour scoorde ik hit na hit. Ik dacht dat het succes oneindig was, maar op een gegeven moment kwam er een nieuwe generatie rappers op en leerde ik dat niks voor altijd is."

Volgens Yes-R, die tegenwoordig ook tv-maker is voor de VPRO, is het daarna 'nooit echt slecht gegaan'. Wel was hij lange tijd muzikaal zoekende. "Dan klonk het weer heel erg club, dan weer theaterachtig", aldus de rapper. "Ik ben dankbaar dat ik nog steeds kan leven van de muziek. Toen ik 21 was, wilde ik wat ik nu heb. Ik heb een droomhuisje kunnen kopen in Diemen, ik doe vette shows, ik presenteer. Zolang ik al die leuke dingen mag doen, hoor je mij niet klagen."