Op Instagram plaatste de actrice een foto van zichzelf met haar vader. “Ik mis zijn mopperige, maar grappige, slimme en lyrische ziel,” schrijft Carice.

It's a year ago today.. I miss his grumpy but funny, smart, lyrical soul ❤️papa Een bericht gedeeld door Carice van Houten (@leavecaricealone) op 6 Apr 2017 om 11:17 PDT

Theodore van Houten was filmjournalist, schrijver en musicoloog. De vader van actrices Carice en Jelka vertaalde in 2009 de verfilming Alice in Wonderland, waarvoor de Game of Thrones-actrice de Nederlandse stem van Alice insprak. Ook werkte Theodore als musicoloog bij Het Gelders Orkest en bij het Brabants Orkest