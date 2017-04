Mary werd aan het werk gezet: ze moest een opdruk op een T-shirt drukken. Ter herinnering aan haar bezoek drukte ze haar naam in rode letters op een wit shirt. Toen ze klaar was, applaudisseerden de medewerkers voor de kroonprinses.

De textielindustrie in Bangladesh, dat na China de meeste kleding ter wereld produceert, ligt met enige regelmaat onder vuur. Het zou niet veilig zijn in de fabrieken en de arbeidsomstandigheden van de textielarbeiders zouden veel te wensen overlaten.

School

Mary nam niet alleen een kijkje in de kledingfabriek, maar ging in de Bengaalse hoofdstad Dhaka ook langs bij een school. Die werd opgezet door de Jagoo Foundation, die verspreid over het land zorgt voor beter onderwijs. De Deense kroonprinses nam in verschillende lokalen plaats tussen de leerlingen en speelde met hen. Ook zag ze hoe een schoolklas elders in het land les kreeg via internet.

Mary’s reis door Bangladesh staat in het teken van het versterken van de economische positie van vrouwen, een van de duurzame ontwikkelingdoelen van de Verenigde Naties. Een Deense delegatie, onder wie minister voor Ontwikkelingssamenwerking Ulla Tørnæs, reist met haar mee.