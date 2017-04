Nicolai woonde twee jaar lang in een huurhuis aan de Nassaukade in Amsterdam-West. Daarvoor was hij de eigenaar van een maisonnette. Deze verkocht hij nadat zijn relatie met vriendin Laurien was gestrand. Maar na twee jaar wilde hij dus weer zijn eigen huis en hij vond dat in een vierkamerappartement.

De RTL-presentator betaalde 910.000 euro voor de woning. De hypotheek is echter wat hoger: 995.000 euro.