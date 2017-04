Emma Stone bedankt voor schoolfeest

"Jacob, bedankt voor het maken van de beste uitnodiging die ik ooit heb gekregen. Het is een enorme eer en ik heb gedurende de hele prachtig geregisseerde video een grote glimlach op mijn gezicht gehad. Ik ben in Londen aan het werk, maar ik hoop dat je een fantastische tijd zal hebben op het bal en ik ben dankbaar dat je aan mij hebt gedacht", aldus Emma.

Stone was het middelpunt van een filmpje dat viral ging. Staudenmaier parodieert in de video het nummer Another Day of Sun uit de film La La Land en zingt een alternatieve songtekst waarbij hij Stone vraagt zijn date te zijn. Klasgenoten van Staudenmaier helpen de scholier een handje en treden op als figuranten of zingen mee.

Opvallend is dat Jacob grote gelijkenis vertoont met Emma's La La Land-tegenspeler Ryan Gosling. Iets dat de actrice ook ziet. "Ik zie de gelijkenis met Gosling rond de ogen."