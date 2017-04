Adele pakt record met album 21

Deze week ging Adele vorige recordhoudster Carole King voorbij. In totaal staat de plaat 21 van de Britse zangeres al 319 weken in de Album Top 200 van Billboard. Dat is meer dan zes jaar. Het album is dan ook elke week terug te vinden in de lijst sinds de lancering in 2011.

Adele heeft nog wel heel wat weekjes te gaan voordat ze record voor langst genoteerde album aller tijden in handen heeft. 21 is namelijk de op tien na langst genoteerde plaat. Pink Floyd’s The Dark Side of the Moon is de titelhouder met 927 weken in de hitlijst.