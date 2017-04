Kanye West ontwerpt nu ook sieraden

"Ik wilde iets maken dat tijdloze liefde zou vertegenwoordigen", aldus Kanye. Samen met de bekende juwelier Jacob Arabo ontwierp hij twaalf sieraden geïnspireerd op de Florentijnse kunst uit de veertiende eeuw.

Kanye's vrouw Kim Kardashian blijkt de sieraden van haar man al een tijdje te dragen. Zo hingen er drie kettingen van West om haar nek tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards 2016. Ook tijdens de opening van de Paris Fashion Week in oktober droeg ze een ketting van haar man.

Volgens E! zouden de kettingen van Kanye zelfs deel uitmaken van de buit toen Kim vorig jaar in haar hotelkamer in Parijs werd overvallen. De realityster zou overigens wel alle juwelen dubbel in haar bezit hebben.