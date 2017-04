Kylie zette de villa vorig jaar juni te koop. Ondanks een aantal geïnteresseerde kopers kwam het nooit tot een bod, weet TMZ. Daarom besloot haar makelaar de prijs flink te verlagen.

Het huis in Calabasas is de eerste woning die Kylie ooit kocht. Ze deed dit in 2015 en moest er toen 2,6 miljoen dollar (2,4 miljoen euro) voor neerleggen. Sindsdien heeft het zusje van Kim Kardashian haar bezit flink uitgebreid door drie villa's in de omgeving te kopen.