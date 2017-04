Barbie's nieuwe liefde diep teleurgesteld

Aan Shownieuws laat Rolf weten dat hij het erg jammer vindt dat Samanthe van der Plas - beter bekend als Barbie - nu beweert dat het om een grap gaat. Hij was namelijk in de veronderstelling dat ze serieus geïnteresseerd in hem was.

Volgens hem is de tattoo van haar lippen, die hij afgelopen donderdag heeft laten plaatsen, echt.

Daarnaast laat de vader van twee weten het vreselijk te vinden dat er kinderen in het spel zijn. Samantha heeft zelf ook twee kinderen. Rolf hoopt snel zo snel mogelijk opheldering van de realityster te krijgen.