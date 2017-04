Barbie: 'Ik ging door een hel'

Op Instagram grijpt Samantha, beter bekend als Barbie, de kans aan om uitleg te geven over hoe het volgens haar zit.

Zo schrijft ze dat ze bang is om haar man Michael kwijt te raken. "Wij hebben de verplichting op ons genomen om Feestcafé Gezelligheid over te nemen en Mike regelt het daar. Ik moet hier nu leven zonder man. Met twee kids. Die hun papa missen en de hele dag druk zijn. Mijn hoofd maalt. De media maalt. Filmpjes uit cafes duiken op. Verhalen op mijn app. Ben nergens bij en ben bang om hem kwijt te raken. Dan draai je soms door."

De realityster zegt dat ze puur uit emotie de grap heeft uitgehaald. "Dacht in die emotie dus een grap uit te halen. Eerlijk is eerlijk, gedreven door een stuk jaloezie en onzekerheid. Niet zo handig nee. Had een veel negatievere impact dan ik dacht. Sorry daarvoor."

Vervolgens laat ze weten hoe het nu tussen haar en Michael zit en vertelt ze dat ze begrijpt dat ze momenteel niet meer met stip op nummer 1 staat. "Door deze actie ben ik denk ik een plekkie gezakt ja. Niet met stip op 1 zeg maar. Daar ben ik bang voor. Ik ben zo gek op dat jong dat ik het soms allemaal niet meer helder zie. En met een paar kilometertjes tussen ons in maak ik dit ook niet goed door drie keer met mijn ogen te knipperen en mijn hoofd schuin te houden. Voel me onmachtig en kapot. Krijg geen hap door mijn keel."

Als laatste voegt ze toe dat ze geen medelijden wil, maar haar kant wil toelichten en hoopt dat het goedkomt tussen haar en Michael. Ook schrijft ze dat ze positief verder wil gaan. "Ben de afgelopen dagen flink aangesproken en door de hel heen en terug getrokken, vind het nu ook wel goed geweest en wil graag positief verder en hier een leven opbouwen."