Auke Hulst wint voor tweede maal boekenprijs

50 min geleden

Auke Hulst is voor de tweede achtereenvolgende keer winnaar geworden van de Harland Awards Romanprijs. Zijn En ik herinner me Titus Broederland werd tijdens de Dag van het Fantastische Boek in het Compagnietheater in Amsterdam door de jury tot winnaar uitgeroepen.