Op haar Facebook deelt Nurlaila een foto uit het verleden van haar vader. De reacties op de post zijn vol medeleven. Menigeen wenst de musicalster, die ook te zien is in The Bodyguard, sterkte met het verlies van haar vader.

In de musical over Whitney Houston speelt Nurlaila de rol van Nicki Marron, naast hoofdrolspeelster Romy Monteiro.