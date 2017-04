Britney stopt eind december in Las Vegas

Dat heeft haar manager Larry Rudolph gezegd tegen de Las Vegas Review Journal.

Maar dit hoeft volgens Rudolph niet te betekenen dat Britney klaar is in Vegas. Het management van de 35-jarige Baby One More Time-zangeres houdt alle mogelijkheden open. Las Vegas-podia als The Colosseum, Caesars Palace en The Hard Rock Hotel zouden interesse hebben. "Alles is mogelijk. We hebben nog geen beslissing genomen,” zei hij. “We verwachten veel belangstelling van alle partijen. Britney verkoopt in principe elke show uit en ze houdt van Las Vegas.”

Een nieuwe, langlopende show in de gokstad zou voor Spears mogelijk zeer lucratief zijn. Met haar huidige contract harkt ze bijna 425.000 euro per avond binnen.