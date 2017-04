Nicolette is apetrots en deelt een video op Facebook waarin te zien is hoe Lola-Lily een van de onderdelen - door een gat in een zeil zwemmen dat zich op 6 meter van de startkant bevindt - voltooid.

Ook vader Bas Smit deelt mee in de zwemvreugde met een foto op Instagram.

Negen weken geleden haalde de 5-jarige Lola-Lily haar A diploma in zwembad De Otter in Uithoorn. Zusje Kiki-Kate stond toen vooraan in de rij om haar grote zus te feliciteren, getuige de foto.

Lola-Lily met haar B-diploma Foto: Instagram Bas Smit