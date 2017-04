David Schwimmer zonder trouwring op pad

In New York werd hij gespot zonder trouwring om zijn vinger wat erop kan duiden dat zijn huwelijk toch echt voorbij is, meldt Us Weekly.

De Friends-ster en zijn vrouw kondigden woensdag aan dat ze een pauze in hun relatie hebben ingelast. ''Met veel liefde, respect en vriendschappelijkheid hebben we besloten om tijdelijk uit elkaar te gaan terwijl wij de toekomst van onze relatie bepalen'', aldus Schwimmer en Buckman.

De 50-jarige Schwimmer en 31-jarige Britse fotografe zijn al meer dan tien jaar samen. Ze hebben samen een dochter van 5.