Dat vertelt de blondine aan Ellen Degeneres in The Ellen Show.

Meghans vriendje, acteur Daryl Sabara, leerde zelfs gebarentaal om toch met haar te kunnen communiceren gedurende die periode. “Het was heel zwaar”, zegt de 23-jarige tegen Ellen, “Maar hij bleef bij me en hij was geweldig. Hij is beter dan ik ooit voor had kunnen wensen.”

Het was niet voor het eerst dat de 23-jarige aan haar stembanden werd geopereerd, in 2015 gebeurde dit ook al. Toch viel het haar niet mee om nu weer drie maanden lang stil te zijn.

Haar optreden in The Ellen Show was de eerste keer sinds haar tweede operatie en daardoor erg emotioneel. Haar keelchirurg was ook aanwezig. “Het was emotioneel om dat voor haar te zingen, ik heb haar de hele tijd aangekeken. You go girl! Jij hebt dit voor mij gedaan”, zegt de zangeres.