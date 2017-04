De realityster kwam aan met haar beste vriendin Jordyn Woods, maar was de date van Albert Ochoa. De twee dansten samen op het balkon. Op social media had ze haar komst niet aangekondigd, maar al snel verschenen meerdere filmpjes van de aanwezigheid van Kylie, ook de zus van Albert plaatste een video.

Kylie droeg een beige jurk met een corsage erop. Zelf had ze nooit een gala, omdat ze de laatste jaren thuis onderwijs kreeg.

TELL ME WHY MY BROTHER TOOK KYLIE JENNER TO PROM 2NIGHT !!!!!!!