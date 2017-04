Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Beense, Duijts en Wagner in AFAS Live

34 min geleden

Volkszangers Peter Beense, Frans Duijts en Django Wagner gaan samen optreden in AFAS Live. De drie staan op 27 oktober in de Amsterdamse concerthal, zo is maandag bekendgemaakt. Ook brengen ze gezamenlijk een aantal singles uit.