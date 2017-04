Dat hebben de zus van Kate en haar verloofde James Matthews laten weten. Ook prins Harry, prins William en prinses Kate zullen aanwezig zijn, zo bevestigt Kensington Palace.

De twee geven elkaar op 20 mei het jawoord. De ceremonie vindt plaats in de St. Mark's-kerk in Englefield, vlakbij het huis van de ouders van Pippa en Kate, Carole en Michael. In de tuin van hun optrekje zal de receptie gehouden worden.

In totaal worden er zo'n 150 gasten verwacht.