Dat kondigde E!, dat al jaren de realityserie rond Kim en haar zussen uitzendt, maandag aan.

In Life Of Kylie laat Jenner zien hoe ze haar cosmetica-imperium uitbreidt, terwijl ze ook nog tijd maakt voor “typische tiener-dingen”. “De afgelopen jaren heb ik een ongelooflijke reis gemaakt met behulp van mijn fans”, zegt Kylie zelf. “Met deze show kan ik hun een kijkje achter de schermen geven terwijl ik met allerlei spannende dingen bezig ben en tijd doorbreng met mijn vrienden.”

Voor Kylie is het waarschijnlijk niet meer dan normaal dat camera’s haar wel en wee vastleggen. Ze is geregeld te zien in Keeping Up With The Kardashians, dat al sinds 2007 te zien is op E!.