De zanger, bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland, kijkt vooral uit naar de laatste minuten van The Passion. “Ik verheug me op het einde. Niet omdat het dan klaar is, maar op het slot. De ontknoping van de avond, als mensen de opstanding mogen meemaken. Dat is een bijzonder moment.”

Voor de gelovige Dwight is Jezus vertolken “de kers op de taart”. “Het kan vanaf nu alleen nog maar beter worden.” Dwight is druk bezig met het schrijven van zijn eigen muziek. “Ik hoop na The Passion met mooie muziek te komen. Gospel, maar ook feel good Music. Alles is gebaseerd op de drie thema’s geloof, hoop en liefde. Dat heeft iedereen nodig in het leven.”

Hoewel Dwight te zien is al Jezus, eiste ook Remco Veldhuis als verteller een belangrijke rol op. “Het leek mij fantastisch om te doen, maar ik vond wel dat ik het in mijn eigen woorden moest doen.” En dus wordt Jezus donderdag ‘een treitervlogger’ genoemd, die hashtags gebruikt en app't. “Mijn doel was het zo hedendaags mogelijk te maken. Ik wilde het verhaal inzichtelijk maken voor vandaag de dag.”