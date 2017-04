Blake Lively beviel op Let's Get It On

Dat vertelt Blake in een video die ontwerper Michael Kors op zijn YouTube-kanaal plaatste. In het filmpje doen Michael en Blake om de beurt een uitspraak en moet de ander steeds raden of deze waar is of niet. Het mode-icoon kent Ryan blijkbaar goed, want hij vermoedde meteen dat het verhaal echt gebeurd was. "De dokter moest zo hard lachen dat ik bang was dat ze de baby zou laten vallen", aldus Blake.

De actrice vertelt in de video ook dat haar eerste zoen voor de camera plaatsvond, en dat ze toen ze klein was een beetje verliefd was op presentator David Letterman. Michael, die eigenlijk Karl Anderson heet, vertelt dat hij als kind Chooch genoemd werd. "Dus je zou je nu ook hebben kunnen kleden in Chooch Anderson."