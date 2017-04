Selena Gomez en 13 Reasons-cast nemen tattoo

Het drietal koos voor een puntkomma, een symbool dat vaak gebruikt wordt door mensen die suïcidale gedachten of zelfmoordpogingen hebben overleefd. "Het staat voor het einde van de ene gedachte en het begin van een andere", legt acteur Tommy Dorfman uit op Instagram bij een foto van hemzelf, Selena en Alisha Boe bij de tatoeëerder. "Schrijvers gebruiken een puntkomma in plaats van een punt om een zin af te maken. Voor ons staat het voor het begin van een nieuw hoofdstuk in het leven, in plaats van je leven beëindigen."

13 Reasons Why gaat over een meisje dat zelfmoord heeft gepleegd en dertien cassettebandjes achterlaat waarop ze aan haar medescholieren vertelt hoe ze tot haar daad is gekomen. Tommy, die in de serie Ryan speelt, vertelt in de post ook over zijn eigen ervaring met depressie. "Ik worstelde met verslaving en depressie tijdens mijn middelbare school en in het begin van mijn studietijd. Ik dacht dat ik nooit ouder dan 21 zou worden. Nu ben ik blij dat ik leef."

De acteur roept fans die met psychische problemen kampen op om hulp te zoeken. Hij staat in zijn post ook stil bij de dood van Amy Bleul, de vrouw die de puntkommatatoeages initieerde. Zij pleegde eind vorige maand zelfmoord.