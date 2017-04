Matthijs van de Sande Bakhuyzen haat daten

Gelukkig heeft Matthijs al zes jaar een vriendin met wie hij inmiddels samenwoont. "Als ik nu m’n eerste date moet hebben, dan zou ik die níét hebben. Dan zou ik afbellen. Ik vind daten iets heel engs en geforceerds."

In de nieuwe bioscoopfilm Voor elkaar gemaakt speelt Matthijs de rol van Felix, een vrijgezelle jonge dertiger die na een bizar incident voor de rest van zijn leven onvruchtbaar blijkt. Zijn tegenspeelster Loes Haverkort speelt een tv-presentatrice die een kind wil, maar met haar vriend niet zwanger kan worden.

Op de vraag of hij zichzelf met zijn personage Felix kan identificeren, antwoordt Matthijs: "Ik snap hem wel, ik denk dat veel mensen er bang voor zijn. Het is een grote stap. Sommigen wachten tot ze er klaar voor zijn. Maar dat kan volgens mij helemaal niet. Ik weet wel dat ik ooit kinderen zou willen. Maar wanneer dat is, weet ik niet."