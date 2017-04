The Crown grote kanshebber op Bafta TV Award

The Crown is onder meer genomineerd voor de prijs voor beste serie. De Britse hoofdrolspeelster Claire Foy maakt kans op een Bafta in de categorie beste actrice. John Lithgow en Vanessa Kirby zijn genomineerd voor hun bijrollen.

Claire Foy neemt het op tegen Happy Valley's Sarah Lancashire, Nikki Amuka-Bird voor haar rol in de BBC-film NW (gebaseerd op de gelijknamige roman van Zadie Smith) en Jodie Comer voor haar rol in Thirteen.

In de categorie beste serie neemt The Crown het op tegen Happy Valley, The Durrells (ITV) en BBC's War and Peace. Strictly Come Dancing is genomineerd in de categorie beste entertainmentprogramma. Benedict Cumberbatch maakt kans op een Bafta voor zijn rol als Richard III in The Hollow Crown: The Wars of the Roses.

Tom Hiddleston is tegen de verwachting in niet genomineerd voor een Bafta TV Award voor zijn rol in The Night Manager. De acteur won een Golden Globe, maar ontbreekt in het rijtje genomineerde acteurs.

De Bafta TV Awards worden op 14 mei uitgereikt.