'Zoontje Michael Buble schoon verklaard'

Luisana vertelt volgens E! op een persconferentie openhartig over hoe dapper hun driejarige zoontje is geweest gedurende de behandelingen in Los Angeles.

"Godzijdank gaat het goed met mijn zoon. Wanneer dingen zoals deze gebeuren, verandert je blik op het leven. Nu waardeer ik het leven veel meer, het hier en nu. Ik wil iedereen bedanken voor alle steun, de gebeden en alle liefde" laat Luisana weten. Hoewel de chemo-behandeling voorbij is, vertelt ze dat ze nog een lange weg te gaan hebben met zijn herstel en de controles.

Michael Bublé en zijn gezin zijn sinds vorige maand weer terug in Buenos Aires, nadat hun zoontje vier maanden lang chemotherapie heeft gekregen in Los Angeles. Het stel maakte in november via social media bekend dat hij ziek was.