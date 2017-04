"Mijn generatie is opgegroeid met de radio", zei Frank Boeijen in zijn dankwoord. "Dat vond ik heel boeiend, omdat het niet visueel is. Je creëert je eigen beeld erbij."

Boeijen bracht in zijn loopbaan al meer dan 25 albums uit, zowel met zijn band de Frank Boeijen Groep als later ook solo. De jury van de Oeuvre Award roemt Boeijen voor "zijn muzikaliteit en zijn eigenheid in tekst en muziek. Zijn unieke stemgeluid en beeldende teksten maken van Frank Boeijen een zanger die veel jonge Nederlandse artiesten inspireert."

Tijdens de uitreiking later dit jaar brengen tal van artiesten een hommage aan Boeijen. Onder anderen Paul de Munnik, Mathilde Santing en Racoon treden dan op. Uiteraard zal Boeijen zelf ook liedjes vertolken.

De NPO Radio 5 Oeuvre Award wordt uitgereikt aan een artiest die belangrijk is voor muziek in Nederland. Vorig jaar kreeg Rob de Nijs de prijs uitgereikt. Eerdere winnaars zijn Eddy Christiani, Cliff Richard, Willeke Alberti, Lee Towers, George Baker, Liesbeth List, Anita Meyer en Gerard Cox.