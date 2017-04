Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Gemeente Hardinxveld cancelt optreden Jebroer

33 min geleden

Rapper Jebroer is niet welkom in Hardinxveld vanwege de titel van zijn hit Kind van de Duivel. Dat zei hij dinsdag in de Coen & Sander Show op Radio 538. De gemeente heeft zijn optreden geannuleerd vanwege klachten uit het overwegend christelijke dorp.