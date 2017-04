Xandra trots op 'Herman Brood Experience'

"Herman verdient dit", is ze stellig. "Ik vind dat Herman inderdaad wel zo'n fenomeen is dat het terecht is dat hij zoveel aandacht krijgt."

Dat de Experience in Hermans geboorteplaats Zwolle is en niet in Amsterdam, vindt Xandra leuk. "Zwolle heeft ook veel aandacht voor Herman." Ook Herman zelf zou de locatie wel mooi vinden, denkt ze. "Hij zei altijd wel 'Ik kom uit Zwolle, vette pech', maar volgens mij vond hij Zwolle stiekem wel leuk."

Dat er ook persoonlijke spulletjes zijn, maakt de Experience alleen maar mooier voor Xandra. "De kunst is natuurlijk mooi, maar ik zou zelf wel de meeste tijd doorbrengen bij de persoonlijke spullen." Zelf heeft ze ook nog veel spulletjes die mogelijk een plekje verdienen in de tentoonstelling.