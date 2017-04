Jackie Kennedy had date met Alec Baldwin

De vrouw van Hart en de schrijver waren goed bevriend met de weduwe van president Kennedy en ze spraken uitvoerig met elkaar.

Jackie Kennedy had het erg moeilijk na de dood in 1963 van haar man, president John F. Kennedy. Maar ook praatte de voormalige First Lady met Hart en zijn vrouw over haar huwelijk met de Griekse scheepsmagnaat Aristoteles Onassis.

Het koppel probeerde de depressieve Kennedy op te beuren. Ze stimuleerden haar erop uit te gaan en Kennedy vroeg het stel of ze contact konden leggen met de toen 28-jaar jongere acteur Alec Baldwin. "Denk je dat Alec mijn date wil zijn op mijn verjaardag?", vroeg Kennedy aan Hart, die goed bevriend is met Baldwin. "Ik belde vervolgens met Alec en die zei meteen ja, ondanks zijn relatie met Kim Basinger destijds", aldus Hart.

Naast het liefdesleven van Kennedy hielp schrijver Hart en zijn vrouw, zangeres Carly Simon, de weduwe met het leren van danspasjes. "Ze werd gevangen door het ritme en was blij", herinnert Hart zich. Jackie Kennedy overleed op 64-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker.