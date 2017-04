Oprichter The J. Geils Band overleden

The J. Geils Band begon in de jaren zestig als een akoestisch bluestrio in Massachusetts. Al vrij snel na de oprichting begon de band elektrische gitaren te gebruiken. De band was het succesvolst in de jaren zeventig en de eerste helft van de jaren tachtig met Geils als gitarist en Peter Wolf als leadzanger. In die periode scoorde The J. Geils Band internationale hits met nummers als Centerfold, Freeze Frame en Love Stinks.

Wolf verliet de band in 1983. Midden jaren tachtig stopte The J. Geils Band, maar daarna waren er nog wel enkele reünietournees.