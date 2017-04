premium

Jeugdjournaal: elke dag en twee keer zo lang

31 min geleden

Vanaf het nieuwe tv-seizoen steekt het NOS Jeugdjournaal in een nieuwe jas. De uitzending start elke dag, ook in het weekend, om 19.00 uur en is verdubbeld in zendtijd (naar twintig minuten). Zo is er meer ruimte voor algemeen nieuws en voor verhalen uit de leefwereld van kinderen.