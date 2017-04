Tyga moet blazen op politiebureau

De agenten zagen dat Tyga met zelfgemaakte kentekenplaten rondreed en vroegen tekst en uitleg, melden diverse Amerikaanse entertainmentmedia. De 27-jarige rapper moest ook blazen, maar tegen die tijd stonden er al zo veel paparazzi rond Tyga en de agenten, dat besloten werd de rapper mee te nemen naar het bureau.

Daar werd alsnog een blaastest afgenomen en bleek dat de rapper niet te veel had gedronken. De rapper werd naar huis gestuurd met een bon voor een kleine verkeersovertreding.

De ex van Kylie Jenner was op pad in zijn splinternieuwe Mercedes G-klasse. Een paar uur voordat hij langs de kant van de weg werd gezet, pronkte de rapper op social media met zijn nieuwe auto.