André Rieu viert jubileum op witte doek

Deze zomer zijn twee concerten van Rieu op het Vrijthof in Maastricht in het hele land te volgen. Onder de noemer André in Cinemas worden de Vrijthof-concerten van André Rieu op zaterdagavond 22 juli en zondagmiddag 23 juli via satelliet vertoond. Voor de bioscoopbezoekers heeft de violist een extraatje. André verzorgt het ‘voorprogramma’ en interviewt Rieu zodra hij het podium afstapt.

“We kijken allemaal uit naar de bijzondere voorstellingen in juli, waar we ons dertigjarige jubileum vieren”, zegt Rieu. “Het wordt gegarandeerd weer een onvergetelijke, magische avond en ik ben trots op het feit dat we met André in Cinemas het publiek in heel Nederland kunnen bereiken.”

Rieu toert de hele wereld over met het Johann Strauss Orkest, dat dertig jaar geleden begon als een klein groepje musici dat repeteerde in het klaslokaal op de basisschool van Rieu’s zoon. “Toen ik het Johann Strauss Orkest in 1987 oprichtte, waren er slechts twaalf orkestleden - nu staan er meer dan zestig mensen op het podium. Hoewel er veel is veranderd, is één ding nooit veranderd: de vreugde van het samen spelen, of het nu in een kleine groep is of een groot orkest.”