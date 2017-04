Boris Titulaer kreeg veel steun van gezin

Ook voor zijn gezin was 2016 heftig. “Maar we komen hier sterker uit, hoe dan ook.” Boris kampte met verschillende problemen. Zo had hij veel schulden, ging zijn bedrijf failliet en had hij stemproblemen. “Ik heb veel aan mijn gezin gehad. Zij hebben me onvoorwaardelijke steun en liefde gegeven.”

Boris, die weer onder zijn eigen naam op het podium staat, focust zich weer op de muziek. “Ik ben heel erg blij dat ik weer kan spelen.” De zanger is druk bezig met zijn Best Of Me-tournee, die hij zijn comebacktour noemt. “Die gaat eigenlijk heel erg goed, boven verwachting. We hebben bewust de naam comebacktour eraan gehangen, omdat die mij de gelegenheid geeft terug in mijn kracht te komen.”

De zanger, die in 2004 Idols won, zweert altijd muziek te blijven maken. “Muziek is mijn leven. Dat blijf ik 100 procent zeker doen, tot ik in de kist lig.”