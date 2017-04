Sylvie Meis gaat trouwen

Sylvie is inmiddels anderhalf jaar samen met zakenman Charbel Aouad. Na de bekendmaking van de verloving postte Sylvie een allereerste foto samen met Charbel.”❤ #isaidyes ? #engaged,” schrijft ze bij de foto. Het regent felicitaties voor Sylvie.

De presentatrice heeft een vervroegd verjaardagscadeau gekregen met de verloving, want morgen blaast ze 39 kaarsjes uit.

Het wordt het tweede huwelijk voor Sylvie. In 2005 trouwde ze met voetballer Rafael van der Vaart. Met hem kreeg ze een zoon, Damián. Het huwelijk van Rafael en Sylvie klapte begin 2013. Ook de voetballer is weer gelukkig in de liefde. Hij verwacht met zijn vriendin, handbalster Estavana Polman, een dochter.