Bram, Mitch en Julia in finale Idols

Jahlynn Kalkman sneuvelde met de eindstrijd in zicht. Met haar vertolkingen van Rihanna’s Only Girl (In The World) en Purple Rain van Prince kreeg de negentienjarige zangeres niet genoeg stemmen. De jury, bestaande uit Martijn Krabbé, Jamai Loman, Eva Simons en Ronald Molendijk, was het erover eens dat Jahlynn geen finaleplaats verdiende. “Ze had een slechte avond”, zei Martijn. “We weten dat ze beter kan.”

Ondanks dat ze naar huis moest, was Jahlynn trots op zichzelf. “Ik ben al heel ver gekomen. Naar mijn mening heb ik alles gegeven en heb ik juist alles kunnen laten zien. Ik ben echt fucking trots op mezelf.”

Lieke

Voor Renee Schnater was het woensdagavond heel snel afgelopen. De zestienjarige moest aan het begin van de avond al plaatsnemen op de tribune. In aanloop naar de halve finale wist ze niet genoeg stemmen te verzamelen via sms’jes en YouTube-views voor haar videoclip.

De zeventienjarige Mitch, de twintigjarige Bram en de 23-jarige Julia strijden volgende week om de titel Idol 2017. De vraag is of Ruben Nicolai de talentenjacht dan weer in zijn eentje moet presenteren. Zijn collega Lieke van Lexmond was er woensdag niet bij, zij beviel tien dagen geleden van zoontje Zef.

“Lieke ik mis je ontzettend, jij zit lekker thuis met de kleine Zef op de bank te kijken”, zei Ruben aan het begin van de avond. Hij had een cadeautje voor zijn collega, een romper met daarop de tekst Idols winnaar 2032. “Deze doe ik vanavond nog bij je op de bus.”