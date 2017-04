Nadat er in het programma vol verleiding in de eerdere afleveringen al heel duidelijk werd dat zowel Merijn en zijn vriendin Lisa - die als koppel hieraan deelnamen - elkaar heel wat uit te leggen hadden, komt dit nieuws niet als een totale verrassing.

Vanaf de eerste aflevering was te zien dat Pommeline dé verleidster voor Merijn was en dat zij behoorlijk verliefd op hem werd. Hoewel hij zich behoorlijk heeft laten gaan, is het al die tijd vrij onduidelijk gebleven of de liefde wederzijds was of dat er sprake van pure wraak is geweest. Nu dit nieuws naar buiten is gekomen, lijkt de relatie tussen Lisa en Merijn definitief verleden tijd.