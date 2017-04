Shia LaBeouf maand alleen in Fins hutje

Het drietal heeft nauwelijks contact met de buitenwereld. Alleen de bezoekers van het Kiasma museum voor moderne kunst in Helsinki kunnen via sms’jes communiceren met Shia, Nastja en Luke. Het kunstproject, dat #ALONETOGETHER heet, is te volgen via een livestream van het museum.

Het is voor Shia te hopen dat dit project beter verloopt dan zijn vorige. In januari startte hij het project HEWILLNOTDIVIDE.US, als protest tegen de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Na opstootjes in New York en Albuquerque verhuisde Shia zijn project naar Liverpool, maar ook daar werd het al snel gestaakt.