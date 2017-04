Paul de Munnik komt met nieuw Feyenoord-lied

"Het is een cadeau van Opel, dat stopt als hoofdsponsor, aan de supporters", zo legt De Munnik het nieuwe Feyenoord-lied uit aan het AD. De Munnik is zelf al jaren fan van de club en vindt het eervol dat hij het lied mag maken. "Zolang ik maar niet hoefde te proberen om Hand in hand, Kameraden of Mijn Feyenoord te overtreffen."

De Munnik gaf dan ook zijn eigen draai aan het lied en noemt het "een tikje kroegsfeer, een knipoog naar New Orleans en ook duidelijk verwoord: die blues die bij de club hoort, die uitspraak dat je nu eenmaal niet voor je lol Feyenoord-fan bent. Maar het lied gaat vooral over de onvoorwaardelijke liefde van een supporter voor zijn club."

In de bijbehorende clip rijdt De Munnik met Feyenoorders in de auto door Rotterdam. Ook clubcoryfeeën als Ben Wijnstekers en Mike Okibu zingen uit volle borst mee tijdens het ritje. Het nummer is vanaf donderdag te beluisteren via Spotify, iTunes en Youtube en is zondag in De Kuip te horen bij de wedstrijd tussen Feyenoord en FC Utrecht.