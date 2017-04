Friends wordt musical

"Kunnen we enthousiaster zijn over de kans om een parodie te maken op zo'n succesvolle tv-show?" aldus Tobly McSmith, het brein achter de musicalparodieën Saved by the Bell, Full House en Katdashians! The Musical, een kruising tussen Keeping up with the Kardashians en Cats.

"We steken niet alleen de draak met de show, maar verwerken er ook grappen in over de acteurs, zoals hun enorme salarissen en hun persoonlijke leven", aldus McSmith. Ook belooft hij fans dat Janice, Fat Monica en 'smelly cat' erin zitten en hoopt hij ook aapje Marcel nog te strikken. De Off Broadway-musical moet in het najaar op de planken van het Triad Theatre staan.