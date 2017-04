Wolverine gaat tennissen tegen Novak Djokovic

Acteur Hugh Jackman, die de rol van de beklauwde superheld speelt in de X-Men-films, daagde Djokovic via Twitter uit voor een potje tennis. De Australiër stuurde een foto van zichzelf op de tennisbaan met de tekst: "Iemand zin in tennis? En met iemand bedoel ik jou Novak Djokovic!"

Tennis anyone? And by anyone- I mean you @DjokerNole ! pic.twitter.com/gwOCDbBlK3 — Hugh Jackman (@RealHughJackman) 12 april 2017

Djokovic kon de uitdaging wel waarderen en kwam een paar uur later al met een reactie waarin hij Jackman uitnodigt om naar Monaco te komen voor een paar potjes. ''Maar je mag je klauwen niet gebruiken op de baan... of wel?'' De Serviër is in Monaco om volgende week deel te nemen aan de Monte Carlo Masters.

Ready to fly over to Monaco for a game or two? But you cannot use your claws on the court.. or can you? https://t.co/lbXKuXwZVr — Novak Djokovic (@DjokerNole) 12 april 2017

Jackman heeft overigens vorig jaar al afscheid genomen van Wolverine. In de film Logan, die sinds begin maart in de Nederlandse bioscopen draait, is de 48-jarige acteur voor het laatst te zien als Wolverine.