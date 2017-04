“Die krijgt een centrale plaats in ons huis, maar wel veilig in een kast”, zei Zainebs moeder Hadjira Sadki. De baby is het zevende kind in het gezin Tebbi-Sadki, volgens Belgische traditie krijgt een zevende nakomeling de koning of koningin als peetoom of peettante.

Een achtste kind komt er niet in het gezin, zei vader Embarek Tebbi, die na zeven dochters graag een zoon had gekregen. “We hebben veel werk in het huishouden. Hadjira is al 42. Ik zal thuis de enige man blijven tussen acht vrouwen.”

Ook de andere kinderen van het gezin kregen woensdagmiddag cadeautjes. De dochters van zeventien en vijftien kregen een typisch Gentse handtas. Voor de jongere meisjes, een tweeling van negen en dochters van vijf en één, had de Gentse burgemeester Danil Termont een kleurboek en stiften. Moeder Hadjira kreeg een bos bloemen.