“We helpen elkaar veel”, zegt Stéphanie. “Ik vergezel mijn man vaak tijdens economische missies, dat is meer zijn taak. Op zijn beurt steunt Guillaume zaken die ik belangrijk vind, zoals kunst en cultuur.” De erfgroothertog en zijn echtgenote zijn momenteel in de Verenigde Staten voor een economische missie. De nadruk ligt op de ambities die Luxemburg heeft met zijn eigen ruimteprogramma.

Guillaume vertelt in het interview dat hij nog elke dag leert, hoewel hij van kinds af aan al weet wat van hem wordt verwacht. “De lessen die ik leerde van mijn ouders en de gesprekken die ik met hen had over allerlei zaken, hebben me goed voorbereid.” Ook zijn studie politicologie hielp de 35-jarige erfgroothertog. “Maar ik leer nog steeds bij.”

Niet makkelijk

“De wereld verandert, het land verandert. Daardoor blijft onze rol veranderen”, vult Stéphanie haar man aan. Dat zij niet van kleins af aan wist dat ze ooit groothertogin zou worden, is volgens de 33-jarige Stéphanie geen nadeel. “Integendeel. Verschillende standpunten maken ons rijker.”

Toen Stéphanie Luxemburg leerde kennen, ervoer ze geen cultuurshock. “De geschiedenis van mijn geboorteland België kent veel overeenkomsten met de geschiedenis van Luxemburg. Maar desalniettemin leerde ik een nieuwe cultuur en een nieuwe taal kennen. Het Luxemburgs is niet makkelijk!”