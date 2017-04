En dat doet ze tijdens een etentje met een groep vrienden, zo blijkt uit een foto op Instagram. "Omringd door zoveel liefde tijdens mijn verjaardagsdiner", zo laat Sylvie weten.

Onder de genodigden zijn onder andere goede vriendin Petra van Bremen, personal assistent Marina Coburger en visagist Serena Goldenbaum. Grote afwezige is haar verloofde Charbel Aouad.

De dresscode van het feestje was a touch of pink. Aan de linkerhand van Sylvie is de grote ring die ze kreeg van Charbel duidelijk te zien.