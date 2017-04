“Ze weten wie Donald Trump is”, zei Albert tegen People. Maar Jacques en Gabriella kennen meer grote namen. “Ze weten wie de president van Frankrijk is. En als je aan ze vraagt ‘wie is de leider van Rusland?’ dan zeggen ze: Poetin.”

Volgens Albert is het vooral zijn vrouw Charlène die de tweeling veel bijbrengt. “Gabriella pikte letters en cijfers sneller op, maar inmiddels is Jacques op hetzelfde niveau. Dat is Charlènes verdienste.”

Paaseieren

De komende dagen hoeven Jacques en Gabriella zich niet bezig te houden met Trump of Poetin; Alberts gezin maakt zich op voor een jacht op paaseieren. “Dit wordt hun eerste zoektocht naar paaseieren.” Albert en Charlène wilden hun kinderen ook vorig jaar naar eieren laten zoeken, maar toen gooide een zware storm roet in het eten.

Een beetje hulp hebben Jacques en Gabriella waarschijnlijk nog wel nodig bij de zoektocht. “Ik denk dat we ze een beetje moeten sturen, maar daarna hebben ze het wel in de gaten”, denkt Albert. “Ze pikken dingen echt snel op nu, zeker Gabriella. Ze is echt slim.”