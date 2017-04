“Ik ben best wel heel erg bescheiden”, zei Kim in RTL Late Night.

“Ik kom net pas kijken”, lichtte het model toe. “Ik geniet ervan en ook van alle complimenten, maar het is heel erg nieuw voor mij.” Kim vindt het nog te vroeg om zich fotograaf te noemen. “Omdat ik nog niet zo veel ervaring heb als fotografe.”

Voor Kim, die beter leerde fotograferen tijdens het eerste seizoen van Het perfecte plaatje, is het “nog best wel wennen” om achter de camera te staan. “Ik stel me toch kwetsbaar op. Nu word ik beoordeeld om het werk dat ik heb geschoten. Als ik zelf op de foto sta en ik word negatief beoordeeld, dan vind ik dat minder erg. Maar dit zijn mijn kindjes, die gaan nu de wijde wereld in. Dat vind ik heel spannend.”