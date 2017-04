Minder tv-kijkers voor The Passion

The Passion vertelt het paasverhaal over de laatste uren van Jezus, gespeeld door Nederlandse artiesten. De EO en KRO-NCRV zenden het spektakel sinds 2011 uit op Witte Donderdag. Het decor wordt elk jaar opgebouwd in een andere stad; dit jaar was dat Leeuwarden.

Onder meer Dwight Dissels, Roel van Velzen, Remco Veldhuis en Johnny Kraaijkamp deden mee. Acteurs Miro Kloosterman en Poal Cairo speelden bijrollen, net als weerman Piet Paulusma.

In Leeuwarden zelf keken ongeveer 16.000 mensen naar het spektakel.